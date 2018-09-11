14:51 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко опроверг свои планы о дестабилизации

Генпрокурор Юрий Луценко опроверг свое заявление о нападениях на активистов по дестабилизации ситуации в Украина. Об этом он сказала в интервью Цензор.НЕТ.

Луценко опроверг свои планы о дестабилизации

Луценко утверждает, что специально собирал прокуроров южных областей для того, чтобы они обратили внимание на возможную взаимосвязь нападений на граждан, которые позиционируют себя как активисты.

Поэтому генпрокурор пока дал отбой по подозрению на то, что эти нападения были совершены в рамках одного плана дестабилизации. Ранее генпрокурор говорил о возможности такого плана по дестабилизации.

"Считаю, что ошибки в моем заявлении о возможном плане не было. Лучше поднять планку опасности, чем недооценить угрозу", - объяснил глава ГПУ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", у руководства управления Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области проводиться мониторинг для определения фактов получения должностными лицами неправомерной выгоды.


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