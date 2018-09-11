Итальянское правительство хочет запретить торговлю в воскресенье

"Мы должны снова начать регулирования времени закрытия и открытия магазинов", - заявил ди Майо, сообщив, что правительство предложит соответствующий законопроект в течение года.

По словам министра, не всем магазинам придется закрыться в воскресенье. Согласно его предложению, работать в воскресенье сможет каждый четвертый магазин по принципу ротации.

Ограничение работы коснутся также крупнейших магазинов в праздники. Исключения будут сделаны для туристических магазинов и во время периода предрождественского шоппинга в декабре.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Польше вступает в силу закон об ограничении торговли по воскресеньям. При этом ограничения, согласно закону, будут вводится постепенно.