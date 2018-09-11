13:46 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что в государственном бюджете будет увеличено финансирование до 100 млн гривен на общественные инициативы.

Гройсман пообещал выделение 100 млн гривен на программу теплых кредитов

Об этом премьер сообщил в ходе форума "Полная мобилизация, общий план действий".

Как отметил Гройсман, в 2018 году на программу по энергоэффективности было реализовано 78 млн гривен. При этом, что касается теплых кредитов, то пообещал дополнительно выделить 100 миллионов.

Глава правительства также отметил, что на общественные инициативы в следующем бюджете будет выделено около 500 млн гривен.

"Я думаю, что примерно 500 млн гривен в следующем бюджете будет бюджетом общественных инициатив. Этот механизм заработает, а потом уже можно увеличивать его финансирование", - заявил премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские банки приостановили выдачу "теплых" кредитов. Причиной в банках назвали исчерпание средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год.


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