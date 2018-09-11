Генпрокурор Украины отвергает прослушку журналистов по делу Сытника до решения суда

По словам Луценко, следствие по делу о разглашении тайны досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником запросило доступ к телефону Натальи Седлецкой. В частности, такое решение было принято, чтобы определить дату встречи с Сытником, на которой тот зачитал журналистам материалы по прокурору Константину Кулику.

Также генпрокурор отметил, что оператору нужно использовать 14 параметров для доступа к звонкам и сообщениям.

"Я утверждаю, что в рамках этого судебного решения мы просим от "Киевстара" только одно: время пребывания в конкретной "соте". На протяжении 17 месяцев. Где за это время были журналисты помимо этого места - нас не интересует", - заявил он.

Вместе с тем Луценко категорически отрицает, что они уже кого-то слушали, а сейчас якобы лишь хотят легализовать данную ситуацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Юрий Луценко объяснил необходимость доступа к телефону главного редактора программы расследований Схемы Натальи Седлецкой тем, что она не захотела предоставлять определенную информацию по делу о разглашении тайны следствия.