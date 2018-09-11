Европарламент может ввести санкции против Венгрии

Отмечается, если депутатам удастся довести, что Венгрия серьезно нарушает основополагающие принципы Евросоюза, то страны могут запустить процедуру по статье 7 Лиссабонского договора.

Данная статья предусматривает, что в страну-члена ЕС могут быть введены различные санкции, в частности лишение права голоса в Совете ЕС.

Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.