21:59 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты 20 сентября проголосуют за изменения в Конституцию по курсу Украины в НАТО и ЕС, - Гопко

Верховная рада Украины планирует на заседании 20 сентября, проголосовать в первом чтении за президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюз.

Депутаты 20 сентября проголосуют за изменения в Конституцию по курсу Украины в НАТО и ЕС, - Гопко

Законопроект уже прошел несколько комитетов. Об этом во вторник, 11 сентября, во время пресс-конференции заявила глава комитета Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко.

По ее словам, остается еще профильный комитет. Таким образом, 18-19 сентября будут все решения комитетов. А дальше очень важным будет консенсус представителей и правящей коалиции, и оппозиции. Я очень надеюсь, что это выльется в 300 голосов, - сообщила Гопко

В свою очередь заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко допустил, что первое голосование может состояться даже во вторник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий анонсировал, что Верховная рада рассмотрит изменения в Конституцию относительно евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины на следующей пленарной неделе 18-21 сентября.


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