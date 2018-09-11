Депутаты 20 сентября проголосуют за изменения в Конституцию по курсу Украины в НАТО и ЕС, - Гопко

Законопроект уже прошел несколько комитетов. Об этом во вторник, 11 сентября, во время пресс-конференции заявила глава комитета Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко.

По ее словам, остается еще профильный комитет. Таким образом, 18-19 сентября будут все решения комитетов. А дальше очень важным будет консенсус представителей и правящей коалиции, и оппозиции. Я очень надеюсь, что это выльется в 300 голосов, - сообщила Гопко

В свою очередь заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко допустил, что первое голосование может состояться даже во вторник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий анонсировал, что Верховная рада рассмотрит изменения в Конституцию относительно евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины на следующей пленарной неделе 18-21 сентября.