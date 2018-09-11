Депутаты на 20 сентября запланировали голосование за обновление ЦИК

И если парламентские фракции и группы к тому времени смогут договориться, депутаты отправят в отставку и переизберут весь состав комиссии из 15 человек.

Как сказано в материале РБК-Украина, опубликованном во вторник, 11 сентября, такой сценарий предложил глава парламента Андрей Парубий и его поддержали и в "Блоке Петра Порошенко", и в "Народном фронте".

При этом источник издание отмечает, что голосов БПП и НФ будет недостаточно, поскольку для принятия решение необходимо, согласно статье 31 закона о ЦИК, не менее 300 голосов.

Как показала практика, собрать конституционное большинство голосов в текущем созыве парламента - задача не из легких, - подчеркнул источник.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Верховная рада должна избрать новый состав ЦИК и принять решение относительно разблокирования избирательного процесса в объединенных территориальных общинах.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий заявил, что избрание новой Центральной избирательной комиссии является одним из ключевых вопросов на следующей пленарной неделе. По мнению председателя ВР, нардепы смогут найти взаимопонимание по вопросу обновления комиссии.