10:59 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты на 20 сентября запланировали голосование за обновление ЦИК

Народные депутаты будут голосовать за обновление Центральной избирательной комиссии 20 сентября.

Депутаты на 20 сентября запланировали голосование за обновление ЦИК

И если парламентские фракции и группы к тому времени смогут договориться, депутаты отправят в отставку и переизберут весь состав комиссии из 15 человек.

Как сказано в материале РБК-Украина, опубликованном во вторник, 11 сентября, такой сценарий предложил глава парламента Андрей Парубий и его поддержали и в "Блоке Петра Порошенко", и в "Народном фронте".

При этом источник издание отмечает, что голосов БПП и НФ будет недостаточно, поскольку для принятия решение необходимо, согласно статье 31 закона о ЦИК, не менее 300 голосов.

Как показала практика, собрать конституционное большинство голосов в текущем созыве парламента - задача не из легких, - подчеркнул источник.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Верховная рада должна избрать новый состав ЦИК и принять решение относительно разблокирования избирательного процесса в объединенных территориальных общинах.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий заявил, что избрание новой Центральной избирательной комиссии является одним из ключевых вопросов на следующей пленарной неделе. По мнению председателя ВР, нардепы смогут найти взаимопонимание по вопросу обновления комиссии.


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