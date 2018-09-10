12:18 10.09.2018 | Политика | Новости
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В Польше проходят переговоры ОБСЕ по соблюдению прав человека

Сегодня 10 сентября, в столице Польши в Варшаве проходят переговоры стран-членов ОБСЕ по соблюдению прав и свобод человека. Об этом сообщается на ведомства.

В Польше проходят переговоры ОБСЕ по соблюдению прав человека

Как известно, в мероприятиях примут участие около 1,5 тысяч представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.

Главной целью встречи является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействию дискриминации.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы свободы слова, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии. Помимо основных переговоров, запланировано еще 100 сопутствующих событий относительно прав человека в странах-членах ОБСЕ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка. Патруль из пяти членов ОБСЕ на двух бронетранспортерах контролировал соблюдение режима прекращения огня для ремонта линии электропередачи компанией "Вода Донбасса".


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