Украинское правительство вскоре запустит частную тягу на железную дорогу, - Гройсман

По словам премьера, в результате дерегуляции вагонов уравнены условия использования частных вагонов и вагонов, принадлежащих "Укрзализныце", есть некие убытки у предприятия.

Поэтому, как заявил Гройсман, в этом году будет построено свыше 10 тыс. вагонов. Это позволит "Укрзализныце" обслуживать пути, энергетику и правильно распределять свои накладные расходы.

В последнее время на "Укрзализныцу" посыпалась волна критики за невозможность обеспечить необходимые перевозки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу. Кроме того, Кравцов отметил, что цены на билеты "пытались сделать максимально доступными".