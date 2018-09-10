Украина поднялась на 24 место в рейтинге паспортов

Соответствующий рейтинг опубликован в понедельник, 10 сентября, на сайте passportindex.org. По данным рейтинга, украинский паспорт гарантирует безвизовые поездки в 90 стран.

Кроме того, в 41 стране гражданин Украины может получить визу по прибытию, для посещения еще 67 стран нужно оформлять визу заранее. Среди стран, для посещения которых украинцам до сих пор нужна виза, - Япония, США Великобритания, Ирландия и Китай.

Вместе с тем первое место в рейтинге занял сингапурский паспорт. Его обладателям открыт безвизовый доступ в 127 стран.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году с момента введения безвизового режима с Европейским союзом паспорт Украины занял 30 место в глобальном рейтинге влиятельности.