21:32 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина поднялась на 24 место в рейтинге паспортов

Паспорт гражданина Украины в этой году поднялся на 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018.

Украина поднялась на 24 место в рейтинге паспортов

Соответствующий рейтинг опубликован в понедельник, 10 сентября, на сайте passportindex.org. По данным рейтинга, украинский паспорт гарантирует безвизовые поездки в 90 стран.

Кроме того, в 41 стране гражданин Украины может получить визу по прибытию, для посещения еще 67 стран нужно оформлять визу заранее. Среди стран, для посещения которых украинцам до сих пор нужна виза, - Япония, США Великобритания, Ирландия и Китай.

Вместе с тем первое место в рейтинге занял сингапурский паспорт. Его обладателям открыт безвизовый доступ в 127 стран.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году с момента введения безвизового режима с Европейским союзом паспорт Украины занял 30 место в глобальном рейтинге влиятельности.


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