22:56 10.09.2018 | Политика | Новости
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США грозят санкциями Международному уголовному суду в Гааге

Соединенные Штаты Америки в понедельник, 10 сентября, выступили с жестким заявлением в адрес Международного уголовного суда в Гааге.

США грозят санкциями Международному уголовному суду в Гааге

Штаты пригрозили судьям санкциями за их готовность расследовать предполагаемые преступления американских военных в Афганистане. Как сообщает Reuters, ссылаясь на проект заявления советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, ожидается, что США разорвут любые отношения с Гаагским судом и используют все средства для защиты американских граждан и их союзников.

Так Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования.

Белый дом планирует через Совет безопасности ООН отнять у суда право преследовать граждан США и союзных государств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вооруженные боевики исламистского движения "Талибан" атаковали стратегически важный город Газни в центральном Афганистане. Боевики захватили некоторые районы огорода, но потом они были обстреляны с помощью американских вертолетов и беспилотников.

На данный момент в Афганистане находится около 11 тысяч американских военных.


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