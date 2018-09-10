США грозят санкциями Международному уголовному суду в Гааге

Штаты пригрозили судьям санкциями за их готовность расследовать предполагаемые преступления американских военных в Афганистане. Как сообщает Reuters, ссылаясь на проект заявления советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, ожидается, что США разорвут любые отношения с Гаагским судом и используют все средства для защиты американских граждан и их союзников.

Так Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования.

Белый дом планирует через Совет безопасности ООН отнять у суда право преследовать граждан США и союзных государств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вооруженные боевики исламистского движения "Талибан" атаковали стратегически важный город Газни в центральном Афганистане. Боевики захватили некоторые районы огорода, но потом они были обстреляны с помощью американских вертолетов и беспилотников.

На данный момент в Афганистане находится около 11 тысяч американских военных.