Ситуацию с соблюдением прав человека в Украине в ООН рассмотрят 25 сентября

Об этом говорится в повестке дня на очередную 39-ю сессию Совета.

Отметим, что в рамках 39-й сессии на заседании ООН с представителями из Украины, Ливии, Южного Судана и других государств обсудят права людей преклонного возраста, вопрос борьбы с видами современного рабства, а также негативное влияние односторонних санкций на права человека.

Кроме того, стороны государств также уделят время обсуждению ситуации в нашей стране касательно выполнению прав человека на законном уровне.

"Заседания будут продолжаться на протяжении трех недель", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 10 сентября Совет ООН в ходе 39-й сессии, которая открывается в Женеве, рассмотрит состояние в Украине, Йемене, Сирии, Мьянме, Бурунди, Южном Судане, Ливии и еще в двух десятках стран.