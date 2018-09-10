13:55 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203281:labazovych

Ситуацию с соблюдением прав человека в Украине в ООН рассмотрят 25 сентября

Представители Совета ООН планируют проанализировать, 25 сентября 2018 года, устный доклад Верховного комиссара о ситуации в области прав человека в Украине.

Ситуацию с соблюдением прав человека в Украине в ООН рассмотрят 25 сентября

Об этом говорится в повестке дня на очередную 39-ю сессию Совета.

Отметим, что в рамках 39-й сессии на заседании ООН с представителями из Украины, Ливии, Южного Судана и других государств обсудят права людей преклонного возраста, вопрос борьбы с видами современного рабства, а также негативное влияние односторонних санкций на права человека.

Кроме того, стороны государств также уделят время обсуждению ситуации в нашей стране касательно выполнению прав человека на законном уровне.

"Заседания будут продолжаться на протяжении трех недель", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 10 сентября Совет ООН в ходе 39-й сессии, которая открывается в Женеве, рассмотрит состояние в Украине, Йемене, Сирии, Мьянме, Бурунди, Южном Судане, Ливии и еще в двух десятках стран.


Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз поддерживает позицию Украины по "выборам" в "ЛДНР" Глава МВД Великобритании признал: подозреваемые в применении "Новичка", вероятно, никогда не будут привлечены к суду В Харькове мужчина попал под поезд Из-за мощного ливня улицы Запорожья превратились в реки - ФОТО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив