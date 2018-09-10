02:00 10.09.2018 | Политика | Новости
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Шведская на парламентских выборах ультраправая партия получила почти 20% голосов

Правая антиэмигрантская партия "Шведские демократы" получила почти каждый пятый голос избирателей на парламентских выборах в Швеции, которые прошли в воскресенье, 9 сентября.

Шведская на парламентских выборах ультраправая партия получила почти 20% голосов

Как сообщает The Associated Press, ссылаясь на данные экзит-пола местной телекомпании SVT, политическая сила получила 19,2% голосов. Это позволит партии стать второй по величине в новом созыве парламента.

Согласно результатам экзит-пола, правящая левая социал-демократическая партия получает победу на выборах с результатом 26,2% голосов.

Напомним, в воскресенье в Швеции прошли выборы в парламент.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Швеции Стефан Левен в последний день предвыборной кампании, заявил, что избирателям стоит опасаться экстремизма и фашизма. Судя по опросам общественного мнения, ни его Социал-демократическая партия, ни оппозиционная правоцентристская партия, не смогут заручиться большинством мест в парламенте.


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