Профильный комитет рекомендует Раде повысить штрафы за игнорирование ремней безопасности

Он предполагает увеличение штрафа штрафы за игнорирование ремней безопасности, что должно, по мнению авторов документа, снизить смертность и травматизм на дорогах страны. Как сообщили в понедельник, 10 сентября, в управлении аппарата ВР, соответствующий проект комитет рассмотрел на своем заседании 5 сентября.

В частности, проектом предлагается внести изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 850 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Отмечается, что по официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3500 человек и травмируются не менее 35 тысяч. То есть, каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий Украина является одним из лидеров среди европейских стран.

Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 гривен.

Одна из авторов законопроекта, народный депутат Анна Гопко заявила, что в случае принятия внесенного в парламент законопроекта №8492 проверять ремни безопасности в автомобилях будут с помощью видеофиксаторов.