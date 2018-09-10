20:05 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент увеличил срок осеннего призыва

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году.

 

Президент увеличил срок осеннего призыва

Согласно документу срок осеннего призыва увеличен с двух до трех месяцев. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, Администрацией президента, в указ президента Украины от 15 февраля 2018 года №33 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году" вносятся следующие изменения: в пункте 2 статьи 2 слово "ноябрь" заменить словом "декабрь"; пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: "в октябре - декабре 2018 года".

Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае народные депутаты со второй попытки поддержали в первом чтении и в целом законопроект №2805 "О внесении изменения в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", таким образом Верховная рада разрешила призыв военных, зачисленных в оперативный резерв первой очереди.


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