07:59 10.09.2018 | Политика | Новости
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Премьер-министр Швеции заявил, что не намерен уходить в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил в понедельник, 10 сентября, что не намерен уходить в отставку.

Премьер-министр Швеции заявил, что не намерен уходить в отставку

По предварительным результатам подсчетом голосования на прошедших в воскресенье парламентских выборах, его партия и красно-зеленый блок набрали лишь незначительное большинство. Как заявил глава правительства перед собравшимися товарищами по Социал-демократической рабочей партии Швеции, до открытия сессии нового парламента осталось две недели. Я остаюсь на это время на посту премьер-министра, - заявил премьер.

В свою очередь лидеры умеренных Ульф Кристерссон, центристов Анни Леф и либералов Ян Бьерклунд призвали ранее премьер-министра и лидера СДРПШ Стефана Левена уйти в отставку, так как ни один из блоков не набирает собственного большинства и главе кабинета будет невозможно сформировать новое правительство, так как правоцентристы не намерены поддерживать его кандидатуру.

Они ранее предлагали партии Центра и "Либералам" сотрудничество при создании правительства. Вместе с тем Левен считает, что блок, получивший наибольшее число мандатов, должен сформировать свой кабинет министров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правая антиэмигрантская партия " Шведские демократы" получила почти каждый пятый голос избирателей на парламентских выборах в Швеции, которые прошли в воскресенье, 9 сентября. По данным экзит-пола политическая сила получила 19,2% голосов. Это позволит партии стать второй по величине в новом созыве парламента.


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