09:15 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Полторак рассказал о работе украинской разведки

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что работа украинской разведки значительно повысилась, благодаря подготовке разведчиков по стандартам НАТО, тем самым улучшилась достоверность данных. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Полторак рассказал о работе украинской разведки

По словам чиновника, у разведчиков появились очень мощные возможности технической разведки, они обеспечены новым современным оборудованием для подтверждения и уточнения данных.

Известно, что украинцы готовятся по стандартам НАТО, это дает возможность принимать правильные и своевременные решения командирам всех звеньев и уровней.

Стоит добавить, что совсем недавно разведывательные подразделения объединенных сил показали новейшую технику, которая находится у них на вооружении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами работы военной разведки Украины, которая признана партнерами Украины в мире за эффективный вклад в систему коллективной безопасности НАТО и ЕС.


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