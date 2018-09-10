Полторак рассказал о работе украинской разведки

По словам чиновника, у разведчиков появились очень мощные возможности технической разведки, они обеспечены новым современным оборудованием для подтверждения и уточнения данных.

Известно, что украинцы готовятся по стандартам НАТО, это дает возможность принимать правильные и своевременные решения командирам всех звеньев и уровней.

Стоит добавить, что совсем недавно разведывательные подразделения объединенных сил показали новейшую технику, которая находится у них на вооружении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами работы военной разведки Украины, которая признана партнерами Украины в мире за эффективный вклад в систему коллективной безопасности НАТО и ЕС.