Появились подробности прекращения транспортного сообщения Украины с Россией

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, 10 сентября.

Как отметил Омелян, сейчас в украинском государстве есть убытки на внутреннем пассажирском рынке. Ведь, как известно, Украина имеет огромный спрос со стороны своих жителей и гостей нашей страны на путешествия внутри нашего государства. К сожалению, спрос на путешествия в западном направлении вляется неудовлетворенным, подчеркнул министр.

"Восемь поездов, которые курсируют в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят курсировать внутри страны, и они генерировали бы не меньшую прибыль, чем в восточном направлении", - сказал он.

Омелян также отметил, что направление на Москву нужно закрывать. Вместе с тем он не уточнил сроки закрытия транспортного сообщения с Российской Федерацией.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Министерство транспорта РФ проработал пакет ответных мер на случай, если Украина решит прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.