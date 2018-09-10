19:37 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Панов отказался от путинского милосердия

В оккупированном Крыму незаконно осужденный фигурант дела "украинских диверсантов" Евгений Панов не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании.

Панов отказался от путинского милосердия

Об этом он заявил в интервью DW.

В то же время Панов считает вполне вероятным внесения своей фамилии в списки на обмен, однако не надеется, что это приведет к его освобождению.

"Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности, чтобы ими дорожить и вернуть их домой", - подчеркнул он.

Как сообщал "УРА-Информ", защита Евгения Панова подала апелляцию на решение крымского суда о его восьмилетнем сроке в колонии строгого режима.


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