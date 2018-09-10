Фриланд поприветствовала открытие украинского Генконсульства в Эдмонтоне

Отмечается, что в официальной церемонии открытия принимали участие премьер-министр провинции Альберта Рейчел Нотли, мэр Эдмонтона Дон Ивесон, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, члены провинциального и федерального парламентов, активисты украинской общины, а также министр иностранных дел Украины Павел Климкин, специально для этого прилетел из Киева.

Генконсульство в Эдмонтоне стало четвертой дипломатическим учреждением Украины на территории Канады. Кроме него, действует также Генконсульство в Торонто, а также посольство и консульство в Оттаве.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Эдмонтоне – столице канадской провинции Альберта открылось Генеральное консульство Украины. Отмечается, что в торжестве открытия принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.