08:56 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Фриланд поприветствовала открытие украинского Генконсульства в Эдмонтоне

Министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд поздравила Украину с открытием нового Генерального консульства в столице провинции Альберта, городе Эдмонтон. Об этом она написала на своей личной странице в сети Твиттер.

Фриланд поприветствовала открытие украинского Генконсульства в Эдмонтоне

Отмечается, что в официальной церемонии открытия принимали участие премьер-министр провинции Альберта Рейчел Нотли, мэр Эдмонтона Дон Ивесон, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, члены провинциального и федерального парламентов, активисты украинской общины, а также министр иностранных дел Украины Павел Климкин, специально для этого прилетел из Киева.

Генконсульство в Эдмонтоне стало четвертой дипломатическим учреждением Украины на территории Канады. Кроме него, действует также Генконсульство в Торонто, а также посольство и консульство в Оттаве.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Эдмонтоне – столице канадской провинции Альберта открылось Генеральное консульство Украины. Отмечается, что в торжестве открытия принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.


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