Евросоюз поддерживает позицию Украины по "выборам" в "ЛДНР"

Согласно заявлению, Евросоюз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. Ключевым условием является – выполнение минских соглашений всеми сторонами, для урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Известно, что выборы планируют провести 11 ноября 2018 года, однако они противоречат духу и букве минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения о проведении местных выборов на данной территории.

Евросоюз ожидает, что Россия полностью использует свое влияние на сепаратистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикера Евросоюза Майи Косьянчич заявила, что проведени выборов на территории оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР" противоречат минским соглашениям. ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ.