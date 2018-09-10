Евросоюз поддерживает позицию Украины по "выборам" в "ЛДНР"

Пресс-атташе ЕС в Украине Давид Стулик считает, что грядущие выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" противоречат минским соглашениям. Об этом передает пресс-служба представительства ЕС.
Согласно заявлению, Евросоюз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. Ключевым условием является – выполнение минских соглашений всеми сторонами, для урегулирования конфликта на Востоке Украины.
Известно, что выборы планируют провести 11 ноября 2018 года, однако они противоречат духу и букве минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения о проведении местных выборов на данной территории.
Евросоюз ожидает, что Россия полностью использует свое влияние на сепаратистов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикера Евросоюза Майи Косьянчич заявила, что проведени выборов на территории оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР" противоречат минским соглашениям. ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ.