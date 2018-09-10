Балуху в тюрьме стало совсем плохо

Об этом она сказала правозащитникам после свидания с Балухом в СИЗО Симферополя, передает УНН со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По ее словам, у ее подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует. Владимира мучают сильные головные боли, головокружение, боли в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты.

Ранее "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в условно-досрочном освобождении незаконно осужденного проукраинского активиста Владимира Балуха.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня 10 сентября Верховный суд Крыма отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы. Тем самым он получил отказ на освобождение.