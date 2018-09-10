19:16 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Балуху в тюрьме стало совсем плохо

Адвокат Ольга Динзе, которая представляет интересы незаконно осужденного в оккупированном РФ Крыму проукраинского активиста Владимира Балуха, заявляет, что состояние здоровья ее подзащитного вследствие длительной голодовки очень плохое.

Балуху в тюрьме стало совсем плохо

Об этом она сказала правозащитникам после свидания с Балухом в СИЗО Симферополя, передает УНН со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По ее словам, у ее подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует. Владимира мучают сильные головные боли, головокружение, боли в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты.

Ранее "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в условно-досрочном освобождении незаконно осужденного проукраинского активиста Владимира Балуха.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня 10 сентября Верховный суд Крыма отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы. Тем самым он получил отказ на освобождение.


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