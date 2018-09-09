13:56 09.09.2018 | Политика | Новости
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В Швеции стартовали выборы в парламент

Сегодня девятого сентября в Швеции проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 9:00 и будут работать до 21:00.

В Швеции стартовали выборы в парламент

Как сообщается на правительственном портале, предполагается, что участие в голосовании примут около 7,3 миллионов наделенных правом голоса граждан Швеции.

Проведенные перед выборами опросы показали достаточно значительную популярность правящей в настоящее время Социал-демократической партии (около 25%). Правоцентристскую Умеренную коалиционную партию поддерживают около 17% опрошенных.

Кроме того, по прогнозам социологов, на значительное падение уровня поддержки социал-демократов населением, по сравнению с результатами четырехлетней давности. Если на выборах 2014 года правящая сейчас партия получила 31% голосов, то в этот раз ей прогнозируют не более 25%.

Добавим, что на протяжении нескольких лет в Швеции значительно поднялись рейтинги правопопулистской политической силы Шведские демократы (их поддерживают более 17% респондентов).

Напомним, как сообщалось ранее в УРА-Информ, на президентских выборах в Зимбабве победу одержал Эммерсон Мнангагва. За политика проголосовали 50,8% избирателей. Лидер оппозиции Нельсон Чамиса получил 44,3% голосов.


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