19:59 09.09.2018 | Политика | Новости
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В России полиция задержала почти 300 участников акции против пенсионной реформы - ФОТО

В Москве в воскресенье, 9 сентября, между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения.

В России полиция задержала почти 300 участников акции против пенсионной реформы - ФОТО

Правоохранители применили грубую силу к активистам. В результате сецслужбы РФ задерживают митингующих в разных городах страны. По предварительным данным задержано 291 человека. СМИ сообщают, что на активистов заводят уголовные дела.

Журналисты также сообщают, что в Москве между митингующими и правоохранителями произошли столкновения на Большой Дмитровке. Активисты кидали в правоохранителей бутылки и пытались прорвать оцепление. После чело полиция посадила задержанных в автозаки.

Среди задержанных активист московского штаба Навального Олег Степанов. Корреспондент российского телеканала "Дождь" пострадала во время столкновений между митингующими и полицией. Также другие российские СМИ сообщают о пострадавших журналистах.

В Питере народ дерется с ОМОНом. В Москве, наоборот, никого не крутят. Все почти разошлись. В Екатеринбурге задержаны около 100 человек, - сообщают местные журналисты.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста в связи с пенсионной реформой, которая запланирована на 9 сентября. В частности, граждане России возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст. Протесты не получилось согласовать с властями в 59 городах, и только в 12 удалось.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионную реформу в России отменять не будут. При этом пенсионный возраст для российских женщин поднимут до 60 лет, а не до 63, как планировалось ранее. Об этом в среду, 29 августа, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.


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