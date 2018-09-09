В Латвии стартовали учения генералов НАТО

Как известно, главной целью учений является усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.

Также, во время военных действий будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.

Добавим, Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в пригороде Тбилиси начинаются крупнейшие военные учения Noble Partner. Кроме пяти стран – членов НАТО в них примут участие три государства – партнера Североатлантического союза.