В Латвии стартовали учения генералов НАТО

Сегодня девятого сентября в Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии. Об этом сообщает Минобороны Латвии.
Как известно, главной целью учений является усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.
Также, во время военных действий будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.
Добавим, Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в пригороде Тбилиси начинаются крупнейшие военные учения Noble Partner. Кроме пяти стран – членов НАТО в них примут участие три государства – партнера Североатлантического союза.