17:43 09.09.2018 | Политика | Новости
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В Латвии стартовали учения генералов НАТО

Сегодня девятого сентября в Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии. Об этом сообщает Минобороны Латвии.

В Латвии стартовали учения генералов НАТО

Как известно, главной целью учений является усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.

Также, во время военных действий будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.

Добавим, Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в пригороде Тбилиси начинаются крупнейшие военные учения Noble Partner. Кроме пяти стран – членов НАТО в них примут участие три государства – партнера Североатлантического союза.


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