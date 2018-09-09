В Косово не пустили кортеж президента Сербии

Как написали на своих плакатах протестующие: "Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", "Вучич не пройдет".

Также активисты подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.

Как известно, Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Швеции проходят парламентские выборы. Как сообщается на правительственном портале, предполагается, что участие в голосовании примут около 7,3 миллионов наделенных правом голоса граждан Швеции.