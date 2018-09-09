17:20 09.09.2018 | Политика | Новости
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В Косово не пустили кортеж президента Сербии

В Косово сотни ветеранов войны заблокировали дорогу к селу Баня, которое собирается посетить президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет агентство Reuters.

В Косово не пустили кортеж президента Сербии

Как написали на своих плакатах протестующие: "Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", "Вучич не пройдет".

Также активисты подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.

Как известно, Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Швеции проходят парламентские выборы. Как сообщается на правительственном портале, предполагается, что участие в голосовании примут около 7,3 миллионов наделенных правом голоса граждан Швеции.


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