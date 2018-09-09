Трамп мог лично курировать подготовку операции "судный день Мадуро"

Согласно опубликованной информации, специально назначенные сотрудники Белого дома в тайне проводили встречи с оппозиционными венесуэльскими силами, в ходе которых военные просили США предоставить им оборудование для шифрования радиопередач.

Издание сообщило об анонимном высокопоставленном генерале, который принимал участие в переговорах, находится под санкциями США за коррупцию и готов был сотрудничать с американской разведкой.

Напомним, что в середине августа во время военного парада на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено вооруженное покушение. В результате столкновений пострадало 6 человек. Министр связи добавил, что президент уже вернулся к работе. Он поручил спецслужбам расследовать данный инцидент. В совершении покушения Мадуро подозревает колумбийские власти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", организаторы покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро скрылись от полиции и военных в Перу

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