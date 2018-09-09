Порошенко лично будет помогать развиваться ИТ-бизнесу в Украине

По его словам, на сегодняшний день в условиях информационного противостояние постоянным российским кибератакам, необходимо всячески поддерживать и развивать потенциал украинских специалистов. Электронный методы борьбы с противников не менее важны, нежели реальные боевые действия на востоке Украины.

"Я абсолютно уверен в том, что развитие ИТ-индустрии будет иметь приоритетный характер не только потому, что это глобальный тренд в мире, но и потому, что мы объединимся для того, чтобы создать абсолютно привлекательные условия поддержки функционирования ИТ-бизнеса", - отметил Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", больше всего в Украине платят сотрудникам фармацевтики и сферы ІТ.