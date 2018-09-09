03:00 09.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко лично будет помогать развиваться ИТ-бизнесу в Украине

Президент Украины Петр Порошенко пообещал всячески способствовать развития отечественного ІТ-бизнеса. Об этом он заявил во время общения с талантливой молодежью - победителями международных конкурсов по компьютерной графике и веб-дизайна, студентами Винницкого национального технического университета.

Порошенко лично будет помогать развиваться ИТ-бизнесу в Украине

По его словам, на сегодняшний день в условиях информационного противостояние постоянным российским кибератакам, необходимо всячески поддерживать и развивать потенциал украинских специалистов. Электронный методы борьбы с противников не менее важны, нежели реальные боевые действия на востоке Украины.

"Я абсолютно уверен в том, что развитие ИТ-индустрии будет иметь приоритетный характер не только потому, что это глобальный тренд в мире, но и потому, что мы объединимся для того, чтобы создать абсолютно привлекательные условия поддержки функционирования ИТ-бизнеса", - отметил Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", больше всего в Украине платят сотрудникам фармацевтики и сферы ІТ. 


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