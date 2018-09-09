12:19 09.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко будет всячески поддерживать украинских режиссеров

Президент Украины Петр Порошенко считает, что приоритетным для отечественного кинематографа являются документальные и и исторические ленты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко будет всячески поддерживать украинских режиссеров

По его словам, украинское кино сегодня, несомненно, переживает период настоящего подъема. Только в 2017-2018 годах на экранах украинских кинотеатрах было показано более 60 кинолент - комедий, документальных и исторических фильмов.

"В этом году на экраны выйдет рекордное за все годы независимости количество лент, государственная поддержка кинематографа в 2018-м составила более миллиарда гривен, отечественные картины получают награды и награды на самых престижных мировых фестивалях, а молодые режиссеры и метра представляют действительно достойные работы", - отметил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в День украинского кино президент Украины Петр Порошенко поздравил всех деятлей культуры. И по случаю праздника напомнил о незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову, назвав его символом непокоренности и мужества украинцев.


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