Парагвай не может определиться со столицей Израиля

Парагвайские власти объяснили этот шаг тем, что они соблюдают международное законодательство, согласно которому статус Иерусалима является спорной территорией. Решение о признании Иерусалима, объяснили там, было принято прошлым президентом "на закате его срока", поэтому оно нелегитимно.

В свою очередь, на такие дерзкие заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, занимающий также пост министра иностранных дел, отдал распоряжение о закрытии израильского посольства в этой стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Украины и Израиля проводят переговоры по вопросу переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим.