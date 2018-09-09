05:00 09.09.2018 | Политика | Новости
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Парагвай не может определиться со столицей Израиля

Экс-президент Парагвая Орасио Картес и его преемник Марио Абдо Бенитес отказались признавать Иерусалим - израильской территорией. Об этом передает Reuters.

Парагвай не может определиться со столицей Израиля

Парагвайские власти объяснили этот шаг тем, что они соблюдают международное законодательство, согласно которому статус Иерусалима является спорной территорией. Решение о признании Иерусалима, объяснили там, было принято прошлым президентом "на закате его срока", поэтому оно нелегитимно. 

В свою очередь, на такие дерзкие заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, занимающий также пост министра иностранных дел, отдал распоряжение о закрытии израильского посольства в этой стране. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Украины и Израиля проводят переговоры по вопросу переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим


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