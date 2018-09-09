Ким Чен Ын хочет переговорить с Путиным "с глазу на глаз"

Сообщается, что северокорейский "чучхе" довольно "тепло" отреагировал на письмо президента Российской Федерации Владимира Путина, которое ему передали со стороны российского МИДа. Ким решил не откладывать данный вопрос в "длинный ящик" и отправил ответное уведомление о готовности посетить Россию на своем личном бронепоезде.

В ходе встречи лидер КНДР намерен обсудить с Путиным стратегию и перспективу сотрудничества двух стран, отмечается в ответном письме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного отсутствия. В частности, он побывал на похоронах северокорейского учёного Чу Гю Чхана, участвовавшего в разработке ядерного и ракетного оружия с Северной Кореей.