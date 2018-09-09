07:00 09.09.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын хочет переговорить с Путиным "с глазу на глаз"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в начале октября планирует с рабочим визитом посетить Российскую Федерацию. Об этом передает DW.

Ким Чен Ын хочет переговорить с Путиным

Сообщается, что северокорейский "чучхе" довольно "тепло" отреагировал на письмо президента Российской Федерации Владимира Путина, которое ему передали со стороны российского МИДа. Ким решил не откладывать данный вопрос в "длинный ящик" и отправил ответное уведомление о готовности посетить Россию на своем личном бронепоезде.

В ходе встречи лидер КНДР намерен обсудить с Путиным стратегию и перспективу сотрудничества двух стран, отмечается в ответном письме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного отсутствия. В частности, он побывал на похоронах северокорейского учёного Чу Гю Чхана, участвовавшего в разработке ядерного и ракетного оружия с Северной Кореей. 


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