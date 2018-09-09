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Ирина Геращенко пообещала в сентябре подать законопроект о разминировании

В сентябре нынешнего года в Верховной Раде должны зарегистрировать законопроект о гражданском разминировании.

Ирина Геращенко пообещала в сентябре подать законопроект о разминировании

Законопроект могут зарегистрировать в ближайшие дни. Он позволит активизировать помощь партнеров Украины именно в вопросе разминирования.

Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщила на своей страничке в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, она надеется, что закон будет принят уже на нынешней сессии и активизирует работу по разминированию, определит ответственную структуру и стандарты, будет способствовать усилению социальных гарантий для саперов, даст ответ, возможно ли привлечение частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местные власти более ответственно относиться к маркировке всех опасных мест и территорий, ставить соответствующие заградительные провода и предупредительные знаки.

Принятие закона - активизирует помощь наших партнеров именно в вопросе разминирования, поэтому это сверхважно и мы с Ириной Фриз и Артуром Герасимовым, которые входят в комитет по нацбезопасности и обороне, и сейчас дорабатывают финальную версию закона, делаем все, чтобы в сентябре зарегистрировать этот проект и до конца сессии его принять, - отметила народных депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала 2014 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 482 человека, из них 21 ребенок.


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