Джонсон жестко раскритиковал "план Мэй" по выходу из ЕС

Об этом передает The Daily Mail.

Общаясь с журналистами издания он заявил, что "британцы раскрылись для бесконечного политического шантажа. Мы обернули пояс смертника вокруг британской конституции и передали детонатор Мишелю Барнье".

Также он опасается, что из-за возможного политического кризиса уже в 2019 году может поменяться "хозяин" премьерского кресла. Сейчас заместитель Лейбористской партии и член парламента Том Уотсон, вероятно, давно претендует на эту должность.

"Пока что на каждом уровне переговоров Брюссель получает то, что Брюссель хочет. Мы согласились с сроками Евросоюза, согласились отдать им 39 млрд фунтов, ничего не получив взамен", - подчеркнул Джонсон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до конца 2018 года планирует полностью выполнять все обязательства государства по Brexit.