10:19 09.09.2018 | Политика | Новости
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Джонсон жестко раскритиковал "план Мэй" по выходу из ЕС

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что выход Британии из состава ЕС нанесет непоправимый ущерб контитуционным свободам страны. 

Джонсон жестко раскритиковал

Об этом передает The Daily Mail.

Общаясь с журналистами издания он заявил, что "британцы раскрылись для бесконечного политического шантажа. Мы обернули пояс смертника вокруг британской конституции и передали детонатор Мишелю Барнье".

Также он опасается, что из-за возможного политического кризиса уже в 2019 году может поменяться "хозяин" премьерского кресла. Сейчас заместитель Лейбористской партии и член парламента Том Уотсон, вероятно, давно претендует на эту должность.

"Пока что на каждом уровне переговоров Брюссель получает то, что Брюссель хочет. Мы согласились с сроками Евросоюза, согласились отдать им 39 млрд фунтов, ничего не получив взамен", - подчеркнул Джонсон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до конца 2018 года планирует полностью выполнять все обязательства государства по  Brexit.


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