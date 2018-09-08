15:58 08.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Киев приедут специалисты НАТО для реформирования военного образования

В штаб-квартире альянса состоялась рабочая встреча заместителя начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского по учебной работе генерал-майора Сергея Салкуцана с директором программы НАТО "Совершенствование военного образования" (DEEP) Мариушем Солисом. Информацию об этом подтверждает Миссия Украины при НАТО.

В Киев приедут специалисты НАТО для реформирования военного образования

Отмечается, что во время встречи обсуждался вопрос дальнейшего сотруднечества университета с Альянсом в рамках программы DEEP. Речь шла в контексте организации учебного процесса в соответствии со стандартами НАТО и задач оборонной реформы Украины.

Кроме того, стороны договорились о проведении в Киеве в конце октября текущего года заседание рабочей группы по обсуждению направлений дальнейшего реформирования профессиональной военного образования с привлечением международных экспертов.

Стоит добавить, что в 2018 году в рамках программы "Совершенствование военного образования" запланировано проведение более 100 мероприятий для 1339 человек, из них 51 мероприятие планируется в Украине.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители стран-членов оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации. По итогам первого дня встречи лидеров стран-членов НАТО было подписано декларацию, в которой говорится, что Украина самостоятельно выбрала курс на вступление в блок и готова выполнять все обязательсва, взятые ее по факту подписания документа.


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