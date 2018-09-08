В канадском Эдмонтоне открылось украинское консульство

Отмечается, что в торжестве открытия принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин. После церемонии открытия учреждения министр лично поздравил первого посетителя Генконсульства - двухлетнего Даниила, которому оформили документ о получении гражданства Украины.

По словам посла Украины в Канаде, в канадской провинции проживает более 350 тысяч канадцев украинского происхождения. Новое консульство будет обслуживать другие провинции Западной Канады - Саскатчеван, Британская Колумбия, а также Юкон и Северо-Западные Территории.

Консульство в Эдмонтоне стало первым, которое Украина открыла после начала российской агрессии. К этому времени в Канаде работали украинское Посольство в Оттаве и консульство в Торонто.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Польше могут появитьс новые консульские учреждения Украины. Это связано, по словам посла, с увеличением украинцев, которые посещают город.