В Ираке дотла сгорело консульство Ирана и мэрия города - ФОТО, ВИДЕО

Накануне в иракском городе Басре десятки протестующих вышли на улицы и штурмовали консульство Ирана, а перед этим подожгли здание мэрии. Об этом информирует агентство Reuters.
Отмечается, что сначала разрушали офис консульства, после чего начали бросать туда огненые "бомбочки". К счастью, в здании на момент террора никого не было.
Предполагается, что такое поведение у людей могло быть вызвано тем, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра. Порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности.
Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.
Несмотря на введенный властями комендантский час, демонстранты разгромили также в Басре штаб-квартиру проиранского ополчения Асаиб Ахль аль-Хак.
Власти города объявили в провинции о введении режима чрезвычайного положения, решив ввести дополнительные подразделения сил специального назначения.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Бердянске неизвестный поджег заросли камыша на территории ландшафтного заказника "Пойма речки Берда". К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.