20:43 08.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЕС не признают предстоящих выборов в "ЛДНР"

Спикера Евросоюза Майи Косьянчич заявила, что проведение выборов на территории оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР" противоречат минским соглашениям. Об этом говорится на официальном сайте Евросоюза.

В ЕС не признают предстоящих выборов в

ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ.

Согласно заявлению, минские соглашения является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Поэтому, так называемые выборы – нецелесообразны на украинской территории. Известно, что избрание нового "главаря" в так называемой "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике" пройдет 11 ноября 2018 года.

В связи с этим в Евросоюзе заявили, что ожидают от России, что она "в полной мере использует свое влияние на сепаратистов".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новым главарем так называемой "Донецкой народной республики" назначен "председатель народного совета "ДНР" Денис Пушилин.


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