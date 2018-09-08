В ЕС не признают предстоящих выборов в "ЛДНР"

ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ.

Согласно заявлению, минские соглашения является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Поэтому, так называемые выборы – нецелесообразны на украинской территории. Известно, что избрание нового "главаря" в так называемой "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике" пройдет 11 ноября 2018 года.

В связи с этим в Евросоюзе заявили, что ожидают от России, что она "в полной мере использует свое влияние на сепаратистов".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новым главарем так называемой "Донецкой народной республики" назначен "председатель народного совета "ДНР" Денис Пушилин.