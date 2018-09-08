В ЕС не признают предстоящих выборов в "ЛДНР"

Спикера Евросоюза Майи Косьянчич заявила, что проведение выборов на территории оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР" противоречат минским соглашениям. Об этом говорится на официальном сайте Евросоюза.
ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ.
Согласно заявлению, минские соглашения является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
Поэтому, так называемые выборы – нецелесообразны на украинской территории. Известно, что избрание нового "главаря" в так называемой "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике" пройдет 11 ноября 2018 года.
В связи с этим в Евросоюзе заявили, что ожидают от России, что она "в полной мере использует свое влияние на сепаратистов".
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новым главарем так называемой "Донецкой народной республики" назначен "председатель народного совета "ДНР" Денис Пушилин.