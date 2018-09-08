В Бразилии готовилось покушение на будущего президента страны

Сообщается, что преступник был задержан. Рана оказалась поверхностной. Жизни будущего президента ничего не угрожает.

Напомним, что президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября. Болсонару является фаворитом предвыборной гонки после того, как суд отказался регистрировать экс-главу государства Лулу да Силву, который отправился на тюремное заключение из-за коррупционного скандала, который разразился в прошлом году.

Болсонару даже для Бразилии является одизным кандидатом. Политик позиционирует себя как протестный кандидат, использует в своей предвыборной кампании гомофобные и расистские высказывания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховный суд Лондона приговорил 21-летнего Наимура Рахмана к пожизненному заключению за попытку организации покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.