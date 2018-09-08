Правительство Лондона выдвигает обвинения России по делу Скрипалей

Согласно сообщению, опубликованном в Twitter британского посольства, РФ скрывает факты, ведь с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего.

Великобритания обеспокоена деятельностью российского правительства, а не российского народа.

Также вновь указывается, что операция ГРУ по покушению на Сергея Скрипаля "почти наверняка была утверждена на высшем уровне российского государства". Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения" химического оружия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия по применению русского яда "Новичок" в британском Эймсбери, Кремль должен изменить свое поведение и отказаться от агрессии.