Трамп назвал Путина "лучшим собеседником за всю историю"

В своей речи перед своими сторонниками в штате Монтана он заявил, что еще никогда ранее ни один из визитом не доставлял ему большего удовольствия, нежели разговоры с Путиным.

"Лучшая встреча, которую я когда-либо имел, была с Владимиром Путиным. Меня хотели видеть на боксерской арене. Но мы имели прекрасную встречу, мы говорили об Украине, о Сирии, говорили о защите Израиля, мы говорили о множестве замечательных дел", - поделился своими впечатлениями о встрече американский лидер.

Национальные СМИ в очередной раз "перекрутили" слова Трампа, мол якобы президент снова пытается идти поперек антагонистической политике государства в отношении Москвы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент России Владимир Путин заявил, что пригласил президента США Дональда Трампа в Москву.