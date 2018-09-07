13:21 07.09.2018 | Политика | Новости
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Трамп назвал Путина "лучшим собеседником за всю историю"

Президент США Дональд Трамп считает, что ему нужно чаще встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передает CNN.

Трамп назвал Путина

В своей речи перед своими сторонниками в штате Монтана он заявил, что еще никогда ранее ни один из визитом не доставлял ему большего удовольствия, нежели разговоры с Путиным. 

"Лучшая встреча, которую я когда-либо имел, была с Владимиром Путиным. Меня хотели видеть на боксерской арене. Но мы имели прекрасную встречу, мы говорили об Украине, о Сирии, говорили о защите Израиля, мы говорили о множестве замечательных дел", - поделился своими впечатлениями о встрече американский лидер.

Национальные СМИ в очередной раз "перекрутили" слова Трампа, мол якобы президент снова пытается идти поперек антагонистической политике государства в отношении Москвы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент России Владимир Путин заявил, что пригласил президента США Дональда Трампа в Москву.


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