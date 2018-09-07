Столтенберг готов участвовать на референдуме по переименованию Македонии

Генсек подтвердил свое намерение лично приехать и посредничать между Афинами и Скопье в процессе проведения референдума, который состоится 30 сентября.

"Это уникальная возможность присоединиться к международному сообществу, стать членом НАТО, членом ЕС", - отметил Столтенберг.

Ранее глава оборонного Альянса не раз подчеркивал, что руководству Македонии удастся перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах, что может также послужить положительным примером для других государств, желающих присоединиться к ЕС.

Напомним, что в Македонии поддерживают обнаруженный 18 мая 2018 года во время саммита в Софии компромисс с Грецией. Тогда страны определились с названием "Республика Илинденская Македония".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Македонии назначили дату референдума о названии страны.