09:56 07.09.2018 | Политика | Новости
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Столтенберг готов участвовать на референдуме по переименованию Македонии

Председатель НАТО Йенс Столтенберг готов лично принять участие и решить спор о названии Македонии поможет стране стать членом Евросоюза. Об этом передает DW.

Столтенберг готов участвовать на референдуме по переименованию Македонии

Генсек подтвердил свое намерение лично приехать и посредничать между Афинами и Скопье в процессе проведения референдума, который состоится 30 сентября.

"Это уникальная возможность присоединиться к международному сообществу, стать членом НАТО, членом ЕС", - отметил Столтенберг.

Ранее глава оборонного Альянса не раз подчеркивал, что руководству Македонии удастся перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах, что может также послужить положительным примером для других государств, желающих присоединиться к ЕС.

Напомним, что в Македонии поддерживают обнаруженный 18 мая 2018 года во время саммита в Софии компромисс с Грецией. Тогда страны определились с названием "Республика Илинденская Македония". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Македонии назначили дату референдума о названии страны.


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