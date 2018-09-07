13:59 07.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Раде предлагают ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство

В Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство.

Раде предлагают ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство

В пятницу, 7 сентября, в парламенте зарегистрирован законопроект №9065 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения вредного влияния на здоровье молодежи от употребления алкогольных напитков и табачных изделий и усиления ответственности за нарушения в этой сфере".

Как сказано на сайте парламента, его инициатором стал народный депутат Андрей Павелко.

Среди соавторов также народные депутаты Сергей Березенко, Артур Палатный, Денис Силантьев, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко и Ярослав Маркевич.

Авторы, в частности, подчеркивают, что неоднократное вовлечение несовершеннолетних в распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и употребление табачных изделий, необходимо наказывать общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов со штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним как сообщал УРА-Информ, 5 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах". Документ за основу поддержали 240 парламентариев. Законопроектом предлагается за ДТП, совершенные лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет.


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