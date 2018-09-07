08:15 07.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко внес в Раду законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 6 сентября, внес в Верховную Раду законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Порошенко внес в Раду законопроект

Как сказано в сообщении на официальном сайте администрации президента Украины, документ под номером 9055 подготовлен в тесном взаимодействии с экспертами Совета Европы, представителями профессионального юридического и адвокатского сообщества и был утвержден Советом по вопросам судебной реформы.

Отчет экспертов Совета Европы подтверждает соответствие положений законопроекта стандартам Совета Европы.

В администрации также пояснили, что целью законопроекта является приведение основ деятельности адвокатуры в соответствии с лучшими международными стандартами, содействие формированию единой юридической профессии и практической реализации в Украине принципа верховенства права, обеспечения эффективной защиты адвокатурой прав и свобод граждан.

Он направлен на укрепление профессиональных прав и гарантий деятельности адвокатов, обеспечение высоких этических стандартов и качества юридической помощи, доступ к адвокатской профессии без необоснованного ограничения и коррупционных рисков, развитие и функционирование адвокатского самоуправления на принципах саморегулирования и децентрализации в рамках единой Национальной ассоциации адвокатов Украины, - отмечают в АПУ.

При этом заместитель главы администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил, что законопроетк стал следующим шагом по выполнению Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 6 августа, поддержала ранее ветированный президентом законопроект №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины". Закон принят с предложениями Петра Порошенко и его поддержали 259 народных депутатов.


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