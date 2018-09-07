16:18 07.09.2018 | Политика | Новости
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На сайте парламента Канады появилась петиция в поддержку пленников Кремля

В пятницу днем, 7 сентября, на сайте парламента Канады зарегистрирована петиция в поддержку украинских политзаключенных. Теперь ходатайство должно собрать 500 подписей, чтобы его рассмотрели члены правительста этого государства.

На сайте парламента Канады появилась петиция в поддержку пленников Кремля

Об этом говорится на сайте правительства страны.

В петиции речь идет о том, чтобы канадское правительство приняло меры для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Шумко, Владимира Балуха и других. Кроме того, от членов правительства Канады требуют применить все возможные ограничительные меры в отношении людей, причастных к заключению указанных политзаключенных.

Стоит добавить, что подписать соответствующий документ могут только граждане Канады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  в эстонской столице, Таллине, активисты страны совместо с представителями украинской диаспоры пикетировали Посольство РФ с требованием освободить Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в России.


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