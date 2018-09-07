На сайте парламента Канады появилась петиция в поддержку пленников Кремля

Об этом говорится на сайте правительства страны.

В петиции речь идет о том, чтобы канадское правительство приняло меры для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Шумко, Владимира Балуха и других. Кроме того, от членов правительства Канады требуют применить все возможные ограничительные меры в отношении людей, причастных к заключению указанных политзаключенных.

Стоит добавить, что подписать соответствующий документ могут только граждане Канады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в эстонской столице, Таллине, активисты страны совместо с представителями украинской диаспоры пикетировали Посольство РФ с требованием освободить Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в России.