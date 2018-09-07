20:53 07.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меркель та Макрон продолжают обговаривать вопрос Украины

Лидеры Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангелу Меркель проводят встречу в южной Марселе. Стороны планируют обсудить вопросы миграции, реформу еврозоны и выход Великобритании из Евросоюза, которые станут главными темами во время неформального саммита ЕС 20 сентября.

Меркель та Макрон продолжают обговаривать вопрос Украины

Отмечается, что французский президент и немецкий канцлер стремятся сотрудничать для того, чтобы вместе обеспечить путь Европе вперед. Кроме того, лидеры двух стран сверят позиции внешней политики в отношении Сирии, Украины и западных Балкан.

Также ожидается, что они обсудят кандидатуру заместителя председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Манфреда Вебера (Manfred Weber) на должность председателя Европейской Комиссии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден утверждает, что Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании. По его словам, стоит пересмотреть пункты, где указана эффективность взаимодействия стран-членов структуры с НАТО по вопросам континентальной безопасности. Порошенко настаивает на срочном изменении правил голосование в Совбезе, так как последний случай с химической атакай в Сирии показал безуспешность учета мнения всех без исключения участников организации.


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