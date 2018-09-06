12:18 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Впервые за всю историю президент Франции посетил Одессу - ФОТО

Глава Франции Николя Саркози принял приглашение приехать в Одессу и рассказать о своем видении процесса "Европы регионов". Организация такой встречи потребовала многих усилий. Об этом сообщает пресс-служба президента города.

Впервые за всю историю президент Франции посетил Одессу - ФОТО

Отмечается, что приезд президента Франции был проведен благодаря поддержке депутатов парламента Великобритании. Так, было презентовано Одесский регион в парламенте Великобритании, также несколько раз обсуждали проблематику области в ЕП.

"Миссия по возвращению Одессы в семью европейских регионов" - так назвал Саркози инициативу с Виталием Саутенковым.

Также, после встречи в аэропорту Одессы Николя Саркози провел личную встречу с депутатами Одесского областного совета Виталием Саутенковым и Виктором Баранским. Участники встречи поделились своими оценками перспектив развития регионов Черноморского бассейна и выразили мнение, что более глубокое сотрудничество Одессы с европейскими регионами – один из ключей к ускорению развития нашего края.

Основной частью визита стало участие высокого гостя в Black Sea Summit. Николя Саркози принял самое активное участие в саммите и выступил с речью на нем. Дискуссия была развита на тематической панели, завтра форум продолжит свою работу.

Депутаты Одесского облсовета Виталий Саутёнков и Виктор Баранский по итогам первого дня работы саммита заверили, что и в дальнейшем планируют привлекать в Одессу политиков мирового уровня, участие которых  в решении наших региональных и национальных проблем позволяет быстро получать эффективный  качественный результат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед приездом главы украинского государства Петра Порошенко в Одессу ограничили движение главными улицами и проезжую часть чистила специальная машина. Отмечается, что на момент приезда президента, ограничили движение по улице Ланжероновская от Пушкинской и к Екатерининской.


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