11:18 06.09.2018 | Политика | Новости
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Власти Швеции будут всеми силами блокировать "Северный поток - 2"

Большинство шведских политических партий предлагают препятствовать строительству российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает Sveriges Radio.

Власти Швеции будут всеми силами блокировать

По итогам соцопроса стало ясно, что большинство политиков выступают за блокировку сооружения газопровода.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон утверждает, что российское правительство нарушает международное право. Поэтому очень важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

В свою очередь, председатель Партии зеленых в Совете по делам Евросоюза в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока — 2". Из-за этого политик считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, которое позволит заблокировать проект.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.


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