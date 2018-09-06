Власти Швеции будут всеми силами блокировать "Северный поток - 2"

По итогам соцопроса стало ясно, что большинство политиков выступают за блокировку сооружения газопровода.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон утверждает, что российское правительство нарушает международное право. Поэтому очень важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

В свою очередь, председатель Партии зеленых в Совете по делам Евросоюза в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока — 2". Из-за этого политик считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, которое позволит заблокировать проект.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.