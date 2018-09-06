08:23 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине вновь хотят ввести экологические проверки предприятий

Министерство экологии и природных ресурсов предлагает пересмотреть мораторий, запрещающего проводить проверки бизнеса в части соблюдения природоохранного законодательства и возобновить их. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

В Украине вновь хотят ввести экологические проверки предприятий

Отмечается, что на протяжении нескольких лет в Украине будет действовать мораторий на проверки бизнеса, призванный снизить административное давление на предпринимателей.

Сам же министр выступает за восстановление проверок, которые касаются окружающей среды.

Для того, чтобы проверить любое предприятие достаточно обращения в Государственную экологическую инспекцию.

Семерак добавил, что такое положение дел не позволяет государству полностью осуществлять экологический надзор и контролировать экологическую ситуацию на местах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал масштабные проверки предприятий лесной промышленности, в связи с большой контрабандой леса. Глава правительства подчеркнул, что с сегодняшнего дня передано поручение Государственной аудитслужбе, ГФС, Национальной полиции, Госгеокадастру начать тщательные проверки всех лесхозов страны.


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