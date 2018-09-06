13:38 06.09.2018 | Политика | Новости
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В России приготовились к затяжным санкциям

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что антироссийские ограниченные меры сохранятся как минимум до 2024 года. Соответствующие заявление он сделал в кулуарах Московского финансового форума, шестого сентября.

В России приготовились к затяжным санкциям

По словам Орешкина, распоряжение санкций заложено в макропрогнозе развития российской экономики. Также министр рассказал, что его ведомство по-прежнему рассчитывает на выплату госкомпаниями дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли. Исключения могут быть сделаны только при наличии у компаний масштабных инвестпрограмм.

Примечательно, что повышение НДС в России с первого января 2019 года до 20% приведет к ускорению инфляции в стране.

"Наш прогноз – именно в первом квартале мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5% до 5% мы сейчас ожидаем", – отметил глава ведомства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская экономика начинает испытывать серьезное негативное воздействие санкций США и ЕС.

На прошлой неделе курс рубля ослаб до минимума с 2016 года, и ситуация побудила президента Путина распорядиться об обязательном повышении пенсионного возраста (это решение ему пришлось пересмотреть после того, как по всей стране вспыхнули существенные протесты). Включение многих близких к Кремлю лиц в списки Минфина [США] спровоцировало нервозность среди олигархов и дало толчок таким проектам, как решение учреждать в Калининградской области и Владивостоке офшорные компании для облегчения репатриации капиталов.


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