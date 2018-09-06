19:12 06.09.2018 | Политика | Новости
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В отравлении Скрипалей Россию обвинили сразу пять стран

Великобритания, США, Франция, Германия и Канада выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "почти наверняка" было одобрено в России на высшем уровне.

В отравлении Скрипалей Россию обвинили сразу пять стран

Накануне британский премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери.

Согласно заявлению, лидеры стран "полностью уверены" в выводах Великобритании о том, что 2 подозреваемых в отравлении служат в Главном разведывательном управлении России.

Как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй глубоко уверена, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны Российской Федерации.


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