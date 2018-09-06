В отравлении Скрипалей Россию обвинили сразу пять стран

Накануне британский премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери.

Согласно заявлению, лидеры стран "полностью уверены" в выводах Великобритании о том, что 2 подозреваемых в отравлении служат в Главном разведывательном управлении России.

Как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй глубоко уверена, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны Российской Федерации.